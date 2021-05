Webinar, “Geopolitica e mercati: il mondo tra Brexit, Biden e Xi"

Versione stampabile Translated by AWS

La globalizzazione oltre a rendere più agevole, rapido ed interconnesso lo scambio di informazioni e merci ha creato, rispetto al passato, una maggior correlazione tra le vicende geopolitiche e l’economia. Per questo motivo siderweb ha voluto dedicare un webinar proprio a questo nuovo scenario, scegliendo come titolo “Geopolitica e mercati: il mondo tra Brexit, Biden e Xi”.

Per capire come Brexit-Ue, Covid-19, politica USA e protagonismo cinese potrebbero influenzare l'economia, le catene del valore e la nostra vita quotidiana, il prossimo 11 maggio alle 11 faremo incontrare alla community tre profondi conoscitori di questi scenari: Francesco Costa che parlerà di USA, Giuliano Noci di Cina, Carlo Muzzi di Gran Bretagna e Ue.

Infine, Roberto Re, manager siderurgico ai vertici di uno dei maggiori gruppi dell'acciaio europei, Metinvest, calerà queste visioni dentro la filiera.

Programma dalle ore 11

Interventi di:

Francesco Costa - vicedirettore Il Post e autore di "Una storia americana"

Giuliano Noci - Prorettore del polo territoriale cinese, Politecnico di Milano

Carlo Muzzi - giornalista Giornale di Brescia

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall'Angelo, Direttore generale siderweb, intervista

Roberto Re – Head of Metinvest Europe

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), si riceverà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.