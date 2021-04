Il punto con siderweb

Versione stampabile Translated by AWS

Prezzi dell'acciaio: +89 euro in una settimana per le lamiere zincate

Ancora un'ondata di rialzi per i prodotti piani sul mercato nazionale. Lo dice l'ultima rilevazione dei prezzi effettuata dall'Ufficio Studi siderweb. L'analisi del resonsabile, Stefano Ferrari.

Materie prime siderurgiche: le sfide del futuro

Si parlerà del mercato delle principali materie prime siderurgiche, delle innovazioni tecnologiche, delle sfide del futuro nel nuovo convegno digitale di siderweb che si terrà mercoledì alle 16: "Materie prime, chi vince e chi perde la sfida del futuro". Qualche anticipazione con in direttore generale di siderweb, Lucio Dall'Angelo.