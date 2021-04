Il punto con siderweb

Versione stampabile Translated by AWS

Prezzi dell'acciaio: le lamiere da treno reagiscono ma rimangono distanti dai coils

Mentre continuano a crescere i prezzi dei prodotti piani in acciaio al carbonio, nel comparto si è creata una "spaccatura" tra coils a caldo e lamiere da treno. L'analisi del responsabile dell'Ufficio Studi siderweb, Stefano Ferrari.

Ex Ilva: siamo a una svolta?

Con l'ingresso della Stato nel suo capitale sociale, si ricomincia a guardare al futuro a lungo termine dell'ex Ilva di Taranto, rimasto in stand by per settimane. Quale lo scenario che si è aperto lo racconta Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.