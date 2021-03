Live il Webinar. Spagna: quali possibilità per la siderurgia italiana?

Versione stampabile Translated by AWS

È on-line il webinar “Spagna: quali possibilità per la siderurgia italiana?”, l’appuntamento digitale che vuole accendere i riflettori sulle opportunità per le aziende italiane presenti al di fuori dei confini nazionali.

L’evento vede dalle 11 la partecipazione di Alfonso Hidalgo de Calcerrada (Centro Studi UNESID), che illustrerà i principali tratti del mercato siderurgico spagnolo, a cui segue l'intervento di Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb), che presenta i dati dell’interscambio tra Italia e Spagna in ambito siderurgico; chiude la prima parte dell'incontro Simone Ferrali (Responsabile desk Italia Camera di Commercio e Industria italiana per la Spagna), che invece mostrerà alla filiera gli strumenti che la Camera di Commercio italiana per la Spagna può offrire per affiancare le imprese nel loro processo di internazionalizzazione.

Nella seconda parte dell'evento spazio alla testimonianza diretta di due operatori che sono presenti ormai da anni con siti produttivi in Spagna: Claudio Martini (Vice Direttore Generale di ManniGroup e Amministratore Unico di Isopan Iberica) e Gianluca Roda (Amministratore Gruppo Rodasteel); entrambi intervistati dal direttore generale di siderweb Lucio Dall’Angelo.

Programma degli interventi :

Alfonso Hidalgo de Calcerrada - Chief Economist UNESID:

Struttura del mercato siderurgico spagnolo

Il commercio di acciaio tra Italia e Spagna;

Gli strumenti di sostegno per le imprese da parte della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna.

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (Direttore Generale siderweb) intervista:

Claudio Martini - Vice Direttore Generale di ManniGroup e Amministratore Unico di Isopan Iberica;

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), si riceverà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

