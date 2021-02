PANorami: verso un governo del presidente

Versione stampabile

Mario Draghi dovrà trovare una maggioranza che sia disponibile a sostenerlo. Ma non è così scontato, in questa triplice crisi (pandemica, economica e sociale) che l’Italia sta attraversando: le forze politiche, divise e rissose, testimoniano come la pandemia abbia determinato il fallimento e una crisi profondissima del sistema politico.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.