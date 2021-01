Scuola: il ritorno in classe degli studenti

Versione stampabile

Ieri c’è stato il ritorno in classe di molti studenti in varie regioni italiane. Ragazzi e famiglie devono poter contare su un processo di rientro a scuola, dopo un anno travagliato. Importante sarà non ripetere gli errori legati a scelte affrettate, perché i giovani hanno bisogno di un punto di riferimento come l’istituzione scolastica.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.