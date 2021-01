Webinar. Fiere per la rinascita

Versione stampabile

Fare fiere ai tempi del Coronavirus vuol anche dire contribuire alla rinascita. Il 2020 è stato un anno sospeso per gli eventi in presenza, ed in particolare per le fiere, che restano un fondamentale strumento di politica industriale e rappresentano, oggi forse più che in passato, la più importante vetrina per la valorizzazione delle eccellenze oltre ad essere un forte momento di aggregazione.

Per quanto riguarda l’acciaio, nel 2021 Made in Steel (26-28 maggio 2021) e Lamiera (26-29 maggio 2021) rappresentano quindi, non solo un imprescindibile appuntamento per la filiera di riferimento, ma, con la loro concomitanza, offrono anche un concreto valore aggiunto, favorendo un proficuo confronto di esperienze tra professionisti di settori contigui e occasioni di scambio commerciale.

In questo 2021 le fiere sono quindi il momento della rinascita di settori industriali e saranno anche luoghi affidabili e sicuri dal punto di vista della prevenzione sanitaria; lo hanno già dimostrato le poche manifestazioni che con coraggio si sono svolte nell’autunno 2020.

Questi i temi che costituiscono la base di partenza degli interventi che animeranno l’incontro “Fiere per la rinascita: Made in Steel e Lamiera sinergia vincente” in programma martedì 26 gennaio alle ore 11.00.

Evento in cui interverranno Paolo Borgio, Exhibition Director Food&Beverage Fiera Milano e CEO MADE expo, Alfredo Mariotti, General Manager UCIMU ed Emanuele Morandi, presidente ed amministratore delegato Made in Steel. Parola anche agli espositori con le interviste del direttore generale di siderweb Lucio Dall’Angelo a Filippo Gasparini, presidente Gasparini; Carlo Roda, General Manager Trafilerie San Paolo e Massimiliano Burelli, amministratore delegato AST Terni.

Programma degli interventi :

Paolo Borgio: Exhibition Director Food&Beverage Fiera Milano e CEO MADE expo

La sicurezza in fiera e i nuovi servizi digitali a supporto delle Aziende

I nterviste agli organizzatori :

Alfredo Mariotti : General Manager UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE

: General Manager UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE Emanuele Morandi: Presidente ed Amministratore Delegato Made in Steel

Le imprese tra mercato e fiere internazionali

Filippo Gasparini: Presidente Gasparini spa

Presidente Gasparini spa Carlo Roda : General Manager Trafilerie San Paolo

: General Manager Trafilerie San Paolo Massimiliano Burelli: Amministratore Delegato AST Terni.

Interviste a cura di Lucio Dall’Angelo (siderweb).

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.