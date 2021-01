PANorami: la guerra dei numeri

Versione stampabile

Il governo, nonostante il terremoto-Renzi, è rimasto in piedi. Ma la “ricostruzione” non sarà delle più semplici per Giuseppe Conte, che ne è uscito indebolito. Si pensi alle commissioni: in alcune, al Senato, non ha la maggioranza.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.

Nell’immagine: Palazzo Madama, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha reso al Senato della Repubblica le comunicazioni sulla situazione politica in atto. Fotografia della Presidenza del Consiglio dei ministri.