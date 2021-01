PANorami: Stati dis-Uniti d’America

Versione stampabile

Cosa resterà della presidenza Trump? Certo non è un'uscita di scena in sordina quella del presidente repubblicano. E ora gli Stati Uniti, tra pandemia, assalto alle istituzioni democratiche e cambio dei propri vertici tra pochi giorni, è a un bivio. C'è in gioco il futuro della giovane democrazia d'Oltreoceano.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.