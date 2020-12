Webinar. Mercato & Dintorni: «Da dove ripartiamo?»

Versione stampabile

Cambia l’anno ma non la voglia di informare e stare vicino alla community dell’acciaio. Anche per il 2021 tornano gli appuntamenti con i webinar di siderweb che accompagneranno le settimane siderurgiche così come è stato nel 2020.

Il primo appuntamento è fissato per il 19 gennaio alle 11 con «Mercato & Dintorni».

Nell’occasione i relatori proveranno a rispondere alle domande: Come è iniziato l’anno dal punto di vista macroeconomico? E dal punto di vista siderurgico? E come si stanno evolvendo i prezzi dopo il fortissimo incremento subito nella parte finale del 2020?

Come al solito a chiarire il quadro sarà sia chi studia sia chi vive quotidianamente il mercato siderurgico.

L’appuntamento sarà aperto, come di consueto, da un sondaggio tra i partecipanti sull’andamento delle quotazioni di rottame, tondo e coils a caldo, che successivamente sarà commentato. Seguiranno i contributi di Gianfranco Tosini (siderweb), che illustrerà le prospettive macroeconomiche per il 2021, con particolare attenzione alle attese per il settore dell’acciaio, e di Emanuele Norsa (Kallanish), che invece si concentrerà sul mercato siderurgico internazionale, sulla ripartenza del 2021 e sui trend che stanno caratterizzando il settore nel breve periodo.

Concluderà l’evento l’intervista faccia a faccia con Alessandro Banzato, presidente di Federacciai e di Acciaierie Venete, a cura di Lucio Dall’Angelo (siderweb).

Programma

Prima parte

Gianfranco Tosini – Ufficio Studi siderweb Prospettive macroeconomiche per il 2021. Attese per il settore dell’acciaio

Emanuele Norsa - Kallanish Il mercato internazionale dell’acciaio: com’è stata la ripresa e quali sono le prospettive nel breve periodo

Seconda parte

Lucio Dall’Angelo, Direttore Generale siderweb intervista Alessandro Banzato (Presidente di Federacciai e Acciaierie Venete)

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Cliccare qui per prendere visione dell’informativa privacy