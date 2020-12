Bilanci d’Acciaio 2020: oggi focus sul Triveneto

Versione stampabile

La pandemia da Covid-19 continua ad essere protagonista nel 2020, con una seconda ondata che, ancora una volta, cambierà tutti i programmi e tutte le previsioni sulla ripresa economica in corso. Ma come sta reagendo la filiera dell’acciaio del nord-est a questa situazione? Quali sono le prospettive per la chiusura dell’anno? Quali sono le attese per il 2021? Quali cambiamenti introdotti durante la crisi saranno resi permanenti? Se ne discute nel webinar «Il nord-est siderurgico: tra seconda ondata e ripartenza», che è online.

L’incontro virtuale si apre con l’analisi di Stefano Ferrari (responsabile dell’Ufficio Studi di siderweb), che illustra i risultati economico-finanziari della filiera dell’acciaio del Triveneto nel 2019, confrontandoli con la media nazionale.

Successivamente sono previste tre interviste faccia a faccia di Davide Lorenzini (direttore responsabile di siderweb) con Francesco Brunelli (Regesta), Enrico Fornelli (AFV Beltrame) ed Andrea Gabrielli (Gruppo Gabrielli) sull’andamento del comparto in questa difficile congiuntura e sulle prospettive a medio-lungo termine sia dal punto di vista siderurgico, sia da quello dell’innovazione tecnologica.

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

