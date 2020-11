BdA2020: Ultima tappa nel Nord-Est siderurgico

Versione stampabile

Si chiude come di consueto con un focus sull’acciaio al Nord-Est il viaggio per l’Italia di Bilanci d’Acciaio. Un viaggio che nel 2020 è stato virtuale, ma che ha riscontrato comunque una grande attenzione tra le aziende dei territori analizzati.

L’appuntamento è fissato per giovedì 3 dicembre 2020 alle 11 e il titolo scelto per l’evento è: "Il nord-est siderurgico: tra seconda ondata e ripartenza".

Un titolo scelto dato che la pandemia da Covid-19 continua ad essere protagonista nel 2020, con una seconda ondata. Un secondo “assalto” di contagi che porta le aziende a cambiare tutti i programmi e tutte le previsioni sulla ripresa economica in corso. Ma come sta reagendo la filiera dell’acciaio del Nord-Est a questa situazione? Quali sono le prospettive per la chiusura dell’anno? Quali sono le attese per il 2021? Quali cambiamenti introdotti durante la crisi saranno resi permanenti?

A rispondere a queste domande saranno: l’analisi di Stefano Ferrari (siderweb), che illustrerà i risultati economico-finanziari della filiera dell’acciaio del Triveneto nel 2019, confrontandoli con la media nazionale. Un approfondimento seguito da tre interviste faccia a faccia di Davide Lorenzini (siderweb) con Francesco Brunelli (Regesta), Enrico Fornelli (AFV Beltrame) e Andrea Gabrielli (Gruppo Gabrielli) sull’andamento del comparto in questa difficile congiuntura e sulle prospettive a medio-lungo termine sia dal punto di vista siderurgico, sia da quello dell’innovazione tecnologica.

Come partecipare:

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Programma:

Inizio lavori ore 11.00





I risultati economici della filiera nel Triveneto

Stefano Ferrari – Responsabile Ufficio Studi siderweb





Interviste faccia a faccia

Davide Lorenzini, Direttore responsabile siderweb, intervista:

Francesco Brunelli – Presidente Regesta

– Presidente Regesta Enrico Fornelli – Direttore commerciale AFV Beltrame

– Direttore commerciale AFV Beltrame Andrea Gabrielli – Presidente Gruppo Gabrielli





Chiusura dei lavori ore 12.30