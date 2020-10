Bilanci d'Acciaio: tornano online gli "Oscar" 2020

Versione stampabile

Cambia la modalità, ma non la voglia di incontrarsi e l'offerta di analisi e di visione. La dodicesima edizione di Bilanci d’Acciaio, si svolgerà sulla piattaforma ZOOM a partire dalle ore 15.00 di giovedì 12 novembre. Il passaggio dal Convegno fisico, precedentemente annunciato, a quello online si è reso necessario per ottemperare alle prescrizioni del DPCM che vieta gli eventi in presenza.

Il focus dell'incontro sarà sui risultati del passato (i bilanci 2019), ma soprattutto su attualità e futuro.

A fianco della consueta analisi delle dinamiche di mercato che si sono tradotte nei numeri di bilancio del 2019 e dei risultati economico-finanziari della filiera (oltre 4.000 bilanci analizzati), infatti, saranno presentate le principali conclusioni di un sondaggio realizzato da siderweb con l’obiettivo di anticipare i risultati dei bilanci 2020 e le prospettive della filiera 2021.

Il tutto sarà passato al vaglio degli analisti, degli operatori e degli stakeholder della filiera durante un convegno online che si dividerà in tre momenti.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Emanuele Morandi (presidente siderweb), Riccardo Benso (presidente Assofermet) e Antonio Gozzi (vicepresidente Federacciai). Successivamente, Claudio Teodori (ordinario Università degli Studi di Brescia) e Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) si confronteranno sulle prospettive macroeconomiche per l’Italia e per la filiera, sui risultati economico-finanziari conseguiti nel 2019 e sulle attese degli operatori per il 2020 e il 2021. Inoltre, saranno illustrati i risultati di bilancio dei produttori e dei distributori di prodotti siderurgici dell’Ue e di oltre 180 gruppi mondiali attivi nel comparto dell’acciaio.

Dopo il contributo degli analisti, sarà la volta dei protagonisti del settore, con tre interviste faccia a faccia a Anna Mareschi Danieli (vicepresidente ABS Acciai e presidente Confindustria Udine), Roberto Re (Head of Metinvest Europe) e Giuseppe Pasini (presidente Feralpi Group e Confindustria Brescia), che affronteranno i temi congiunturali e prospettici del mercato.

Durante l’evento, non mancheranno - anche queste online - le premiazioni del «Bilancio d’Acciaio», l’ambito riconoscimento per i migliori bilanci delle imprese della filiera.

A seguito della partecipazione all’evento riceverete, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, una copia del libro/ricerca «Bilanci d'Acciaio 2020».

PROGRAMMA:

Registrazioni dalle ore 14.00

Inizio dei lavori ore 15.00

SALUTI E INTRODUZIONE DI:

Emanuele Morandi - presidente siderweb

Riccardo Benso - presidente Assofermet

Antonio Gozzi - vicepresidente Federacciai

TAVOLA ROTONDA: i risultati del 2019, le attese per il 2020 e le prospettive macroeconomiche:

Claudio Teodori - Università degli Studi di Brescia

Gianfranco Tosini - Ufficio studi Siderweb

Consegna dei premi "Bilancio d’Acciaio"

INTERVISTE FACCIA A FACCIA:

Anna Mareschi Danieli - vicepresidente ABS Acciai e presidente Confindustria Udine

Roberto Re - Head of Metinvest Europe

Giuseppe Pasini - presidente Feralpi Group e Confindustria Brescia

Chiusura dei lavori alle ore 18.00

