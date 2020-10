Bilanci d'Acciaio: a Brescia gli "Oscar" 2020

Versione stampabile

Non più solo i risultati del passato, ma anche attualità e futuro. Con la dodicesima edizione, punta a diventare sempre più uno strumento di lettura della realtà siderurgica Bilanci d’Acciaio, l'evento con il quale siderweb presenta alla community l'omonimo studio che analizza, dal punto di vista economico-finanziario, i bilanci di migliaia di aziende della filiera dell'acciaio.

La community dell’acciaio, quindi, non si ferma. Accogliendo la richiesta di tornare a vederci, pur senza potersi abbracciare o stringere le mani, siderweb apre le iscrizioni a Bilanci d'Acciaio 2020. L’evento di lancio si terrà a Brescia in totale sicurezza. In una location che permette di ospitare fino a 2.100 sedute, Bilanci d'Acciaio consentirà l'accesso a sole 400 persone.

L’appuntamento è per giovedì 12 novembre, dalle 15 alle 18, al Teatro DIS-PLAY di via Caprera 5, al Brixia Forum, Brescia.

un’importante novità, fondamentale per cercare di interpretare un periodo ricco di incertezze come quello che stiamo vivendo oggi. A rendere più attuale lo studio ci saranno, infatti, i risultati del sondaggio che siderweb sta svolgendo proprio in questi giorni, grazie alla collaborazione della community: i quesiti riguardano i risultati di bilancio 2020 e le prospettive per il 2021.

Il tutto sarà passato al vaglio degli analisti, degli operatori e degli stakeholder della filiera durante un convegno che si dividerà in tre momenti.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Emanuele Morandi (presidente siderweb), Riccardo Benso (presidente Assofermet) e Antonio Gozzi (vicepresidente Federacciai). Successivamente, Claudio Teodori (ordinario Università degli Studi di Brescia) e Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) si confronteranno sulle prospettive macroeconomiche per l’Italia e per la filiera, sui risultati economico-finanziari conseguiti nel 2019 e sulle attese degli operatori per il 2020 e il 2021. Inoltre, saranno illustrati i risultati di bilancio dei produttori e dei distributori di prodotti siderurgici dell’Ue e di oltre 180 gruppi mondiali attivi nel comparto dell’acciaio.

Dopo il contributo degli analisti, sarà la volta dei protagonisti del settore, con tre interviste faccia a faccia a Anna Mareschi Danieli (vicepresidente ABS Acciai e presidente Confindustria Udine), Roberto Re (Head of Metinvest Europe) e Giuseppe Pasini (presidente Feralpi Group e Confindustria Brescia), che affronteranno i temi congiunturali e prospettici del mercato.

Partecipando all'evento si riceverà una copia del libro "Bilanci d'Acciaio 2020".

PROGRAMMA:

Registrazioni dalle ore 14.00

Inizio dei lavori ore 15.00

SALUTI E INTRODUZIONE DI:

Emanuele Morandi - presidente siderweb

Riccardo Benso - presidente Assofermet

Antonio Gozzi - vicepresidente Federacciai

TAVOLA ROTONDA: i risultati del 2019, le attese per il 2020 e le prospettive macroeconomiche:

Claudio Teodori - Università degli Studi di Brescia

Gianfranco Tosini - Ufficio studi Siderweb

Consegna dei premi "Bilancio d’Acciaio"

INTERVISTE FACCIA A FACCIA:

Anna Mareschi Danieli - vicepresidente ABS Acciai e presidente Confindustria Udine

Roberto Re - Head of Metinvest Europe

Giuseppe Pasini - presidente Feralpi Group e Confindustria Brescia

Chiusura dei lavori alle ore 18.00