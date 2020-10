Il punto con siderweb

Versione stampabile

"Acciaio femminile plurale": la forza della competenza e il bisogno di attrattività della filiera

Un punto di vista diverso, altro, sull'acciaio nazionale: è quello che hanno espresso le partecipanti all'ultimo webinar di siderweb "Acciaio femminile plurale". Sette donne si sono confrontate sui temi della carriera, della gestione lavoro-famiglia, della formazione e della presenza femminile nelle imprese. Un punto di partenza per approfondire punti di forza e debolezza dell'acciaio femminile, come spiega Lucio Dall'Angelo, direttore generale di siderweb.

Il cantiere della ripresa: il nuovo approfondimento di siderweb

Parola ai grandi utilizzatori di acciaio, per tracciare l'andamento della - seppur lieve - ripresa della domanda. È il nuovo progetto di approfondimento di siderweb dedicato alla filiera siderurgica post-pandemica, presentato da Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.