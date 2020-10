Emilia Romagna, contributi per le fiere internazionali

Versione stampabile

La Regione Emilia Romagna sostiene la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese del territorio alle fiere internazionali attraverso l’erogazione di agevolazioni a fondo perduto. Un’opportunità in più per partecipare a Made in Steel, la Conference & Exhibition dedicata alla filiera dell’acciaio, che si terrà a fieramilano Rho dal 17 al 19 marzo 2021.

L’Azione 3.4.1 del POR FESR 2014-2020 ASSE 3, Competitività ed attrattività del sistema produttivo pubblicata da Regione Emilia Romagna ha l’obiettivo di promuovere a livello internazionale lo sviluppo delle Pmi del territorio e la diversificazione dei mercati attraverso l’erogazione di contributi per progetti di promozione dell’export e la partecipazione a eventi fieristici.

Finalità del Bando

Per Regione Emilia Romagna l’attuazione di questa misura risponde all’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese risorse a fondo perduto per progetti capaci di favorire l’accesso a nuovi mercati e nuovi ambienti di vendita, siano essi fisici o virtuali. Il mercato dell’acciaio e il settore siderurgico sono radicati nel tessuto economico della regione e vedono nella finalità della legislazione dell’Emilia Romagna, di diversificare i mercati e rafforzare la propensione all’export, una spinta alla collaborazione e un rinnovo della volontà di sanificare le ricadute economiche e occupazionali del territorio.

A chi si rivolge

La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese che abbiano, in fase di erogazione dell’agevolazione, una sede operativa attiva in Emilia Romagna, che siano regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della domanda e appartengono agli specifici settori di attività economica ammissibili ai sensi del Bando.

Oggetto dell’intervento

Il bando intende supportare la partecipazione fisica o virtuale a fiere all’estero o in Italia con qualifica “Internazionale”, tra cui l’evento Made in Steel, e la partecipazione a eventi promozionali e incontri d’affari (B2B) fisici o virtuali realizzati da organizzatori internazionali, purché di livello internazionale. I progetti dovranno avere inizio a partire dal 1° gennaio 2021 e dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2021. Il costo minimo del progetto in fase di presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere di 5.000,00 euro.

Spese ammissibili

Sono ammissibili solo i costi necessari per la realizzazione del progetto, riferiti ad attività svolte nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

Nel caso di partecipazione a fiere in presenza saranno ammessi i seguenti costi:

affitto spazi, allestimento (incluse le spese di progettazione degli stand), gestione spazi, trasporto merci in esposizione e assicurazione delle stesse, ingaggio di hostess/interpreti.

Nel caso di fiere virtuali saranno ammessi i seguenti costi:

iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione, produzione di contenuti digitali, accordi onerosi con media partners, spese di spedizione dei campionari.

Cosa comprende

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura del 100% delle spese ammissibili, per un valore massimo di euro 10.000,00.

Come funziona

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma SFINGE2020, nelle seguenti finestre di apertura del bando:

1a call: 04/11/2020

2a call: 01/06/2021

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà a sportello fino esaurimento delle risorse disponibili e l'istruttoria verrà svolta entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. I progetti che avranno superato l’istruttoria saranno poi valutati entro 90 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande sotto il profilo della qualità tecnica, sulla base dei criteri e punteggi previsti dal Bando.

Normativa di riferimento

POR FESR 2014-2020 ASSE 3 Competitività ed attrattività del sistema produttivo Azione 3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale.

