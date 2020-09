Webinar. Giovedì 1 ottobre a “Mercato & Dintorni” focus sui prodotti piani

Versione stampabile

Il 2020 rappresenta un anno fuori dalla norma per la siderurgia italiana, contraddistinto dal lungo lockdown a seguito della diffusione del coronavirus e dalla difficile crisi economica innescata proprio dalla pandemia. A fianco di queste problematiche, strettamente legate all’andamento del mercato, rimangono aperte ancora molte partite per l’acciaio tricolore sia dentro i confini domestici che entro quelli europei.

Mercato & Dintorni, il webinar di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica, che la settimana prossima si sposterà a giovedì 1 ottobre con inizio alle 11, proverà a far chiarezza proprio su queste tematiche, con un focus particolare sul comparto dei piani. L'appuntamento si aprirà con un’analisi che spazierà dalla macroeconomia alla strategia industriale, per poi concludersi con la testimonianza diretta di un protagonista del mercato.

L’evento - che ha per titolo "Prodotti piani in acciaio al carbonio: le prospettive per il mercato italiano" - come di consueto inizierà con un sondaggio tra i partecipanti sull’andamento delle quotazioni di rottame, tondo e coils a caldo, che sarà commentato in diretta. Seguiranno i contributi di Vincenzo Petrignano (Analista Servizio studi UBI Banca), che si concentrerà sui dati macroeconomici e sulle prospettive a breve/medio termine, e di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb), che analizzerà la struttura del mercato italiano dell’acciaio con particolare attenzione al settore dei prodotti piani in acciaio al carbonio.

Concluderà l’evento l’intervista faccia a faccia con Cesare Viganò, Consigliere Delegato di ArcelorMittal CNL Distribuzione Italia, a cura di Lucio Dall’Angelo (siderweb).

Programma:

Prima parte

Vincenzo Petrignano (Analista Servizio studi UBI Banca)

Analisi macroeconomica

Gianfranco Tosini - Ufficio Studi siderweb

Analisi strategica del mercato italiano, con focus sui prodotti piani in acciaio al carbonio

Seconda parte

Lucio Dall’Angelo, direttore generale siderweb, intervista Cesare Viganò, Consigliere Delegato ArcelorMittal CNL Distribuzione Italia.

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale accedere all’evento.

Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

