Webinar. L’acciaio per i ponti verso il futuro

Torna con un nuovo format il webinar siderweb “L’acciaio per costruire le città, gettare ponti, creare reti”. L’approfondimento on-line sulle costruzioni in acciaio, nato dalla dalla collaborazione con Guamari e il professor Aldo Norsa, avrà una formula 7x7: sette interventi da sette minuti ciascuno, raggruppati attorno a tre temi: #Ricercare e Promuovere, #Progettare e Costruire, #Produrre e Comunicare

L’appuntamento del 22 settembre rappresenta quindi la seconda tappa del percorso di avvicinamento a Made in Steel (marzo 2021) iniziato lo scorso 21 luglio.

Questo il programma:

A patire dalle 11 coordinati da Aldo Norsa di Guamari e Lucio Dall’Angelo di siderweb i tre hashtag si svilupperanno in questo modo

#Ricercare e Promuovere.

Dario Trabucco, associato Iuav, “Le ricerche del Council on Tall Buildings and Urban Habitat sull'uso dell'acciaio in edifici alti" Caterina Epis, Presidente Fondazione Promozione Acciaio.

#Progettare e Costruire

Agostino Ghirardelli, fondatore Sbga, “Torre Libeskind, CityLife, Milano” Jacopo Palermo, amministratore delegato Gruppo Costim, realizzazione “Chorus Life, Bergamo”

#Produrre e Comunicare

Mattia Tofanelli, amministratore delegato Cimolai Asc, “Diversificazione nelle facciate” Pierluigi Pegorari, amministratore delegato di ATA – Arvedi tubi acciaio. Paolo Morandi, cofounder siderHUB

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

