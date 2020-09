“Mercato & Dintorni” con Barbara Beltrame è online

Versione stampabile

È in corso di svolgimento “Mercato & Dintorni”, il primo webinar di siderweb dopo la pausa estiva.

La ripresa dell’attività rappresenta infatti il primo momento importante per valutare come potrà rivelarsi l’ultimo quadrimestre dell’anno. Un esercizio, quello 2020 segnato dalla pandemia, travolto dal crollo della produzione, sostenuto dall’impegno dell’intera filiera per recuperare le posizioni perse. Un impegno che ci consente di guardare con fiducia anche all’anno prossimo.

Per questo “Mercato & Dintorni” proverà a disegnare i contorni dello scenario dentro il quale si muove la filiera dell’acciaio. Con un occhio particolare allo scenario internazionale.

L’evento si apre, come di consueto, con un sondaggio tra i partecipanti sull’andamento delle quotazioni di rottame, tondo e coils a caldo, che sarà commentato in diretta.

Seguirà l'intervista a Barbara Beltrame, vicepresidente nazionale di Confindustria e componente del board del Gruppo Beltrame, a cura di Lucio Dall’Angelo (siderweb).

Nella seconda parte dell'evento interverranno Giovanni Barone (UBI Banca), che si concentrerà sull’analisi macreconomica e illustrerà il quadro dei primi sei mesi dell’anno, dando evidenza dei trend attesi per il prossimo futuro e Achille Fornasini (siderweb), che commenterà l’andamento dei prezzi e le possibili evoluzioni.

