Olfez: una riconferma a Made in Steel

Ad agosto ha chiuso solamente una settimana la Olfez (Giambarini Group) di Seriate, in provincia di Bergamo, specializzata nella zincatura a caldo. «Se devo essere sincero l’anno non era partito male, ma il Covid-19 ha bloccato tutto – spiega Alberto Giambarini, l’amministratore delegato (a sinistra nella foto in apertura, con Angelo e Francesco Giambarini) -. Siamo rimasti chiusi per qualche giorno; a seguito della riapertura, abbiamo man mano aumentato l’impiego della nostra forza lavoro, partendo dal 30%». È da maggio che le cose sono cambiate: «Sorprendentemente c’è stato un vero forcing lavorativo, legato ovviamente all’effetto del lockdown. Giugno e in particolare luglio sono stati mesi buoni, ma ciò è la prassi solitamente. Da settembre ci aspettiamo che il trend positivo prosegua, nella speranza che non si blocchi ancora tutto».

Ed è con questo ottimismo che la Olfez (Giambarini Group) si prepara a partecipare per la seconda volta, dopo quella del 2019, a Made in Steel. «La nostra presenza all’edizione 2021 è stata decisa da subito – assicura Giambarini -, perché nel 2019 abbiamo avuto buoni risultati e buone sensazioni. Inoltre, aziende come le nostre mai, o quasi mai, hanno partecipato alla manifestazione. Siamo sicuramente contenti di questa seconda volta da espositori, anche perché vogliamo capire se quello vissuto nella nostra prima edizione verrà confermato».

Olfez si presenterà a fieramilano «con la voglia di continuare a dare sempre più servizi ai nostri clienti. Rispetto a due anni fa – sottolinea l’amministratore delegato - avremo qualcosa in più nei singoli stabilimenti: migliorie interne ed esterne, che ci permettono di rendere le operazioni più agevoli e sicure tanto per i nostri dipendenti, quanto per i nostri clienti. Nel lungo termine, non escludo che potremmo dare vita ad altri progetti» dopo quello, per esempio, della fondazione del Giambarini Group per unire sette aziende in un’ottica di integrazione di servizio.

Cercare potenziali nuovi clienti e far conoscere il gruppo, ma anche «far capire l’importanza di una lavorazione, la zincatura, ancora oggi poco considerata, ma che può dare molteplici benefici, soprattutto di durata nel tempo». Sono questi i principali obiettivi che Olfez si è posta con Made in Steel. «Questo punto per noi è fondamentale – dichiara Giambarini -, considerando che in Italia si zinca ancora molto poco rispetto ad altri Paesi».