Paul Meijering dall’Olanda a Made in Steel

Una prova generale, per testare la risposta del mercato sud-europeo e italiano. Questo sarà, nelle aspettative, Made in Steel 2021 per Paul Meijering Stainless Steel. Il trader olandese di tubi, flange e raccordi in acciai inossidabili e speciali ha deciso di partecipare per la prima volta alla Conference & Exhibition dopo essersi confrontato con «diverse aziende del nostro settore, che nelle scorse edizioni sono state espositrici e che hanno assicurato che la partecipazione può essere molto interessante» spiega la Marketing Manager Conny Meijering.

Paul Meijering lavora già con 55 Paesi e punta sulla collaborazione competitiva: «Come trader, lavoriamo con ogni tipo di società. Effettuiamo consegne anche ad altri trader e distributori in tutto il mondo. Non li consideriamo concorrenti – assicura Meijering - e siamo aperti a tutto il mercato. Lavorare insieme è molto più efficace e offre molte più possibilità rispetto al farsi concorrenza». In piena concordanza con il progetto che la principale manifestazione dell’acciaio sud-europeo promuove sin dalla propria prima edizione.

In quest’ottica, sarà «molto utile» incontrare a Made in Steel potenziali «nuovi fornitori e clienti». Anche perché, spiega Meijering, «abbiamo avviato un nuovo reparto che permette la personalizzazione dei prodotti in acciaio inossidabile. Possiamo tagliare tubi e lamiere con la nostra macchina per il taglio laser o con la nostra macchina per il taglio al plasma. Effettuiamo anche piegatura a pressa, tornitura, segatura, sbavatura e finitura». La strategia è quella del “one stop shopping”: un unico ordine, in un'unica azienda, per avere il prodotto finito e adattato alle proprie esigenze. «È il modo più conveniente di acquistare i prodotti in acciaio inox, perché riduce i tempi di trasporto e semplifica la logistica» specifica la Marketing Manager.

Una strategia che verrà presentata a Made in Steel, dopo che anche il trader olandese ha attraversato mesi di calo delle attività per via dell’emergenza sanitaria. «Pensiamo che la pandemia di Covid-19 causerà più sofferenze economiche di quanto si possa stimare – conclude Meijering -. Molte aziende saranno costrette alla chiusura, ma altre emergeranno più forti. Dipenderà anche dalla creatività e dalla reattività degli imprenditori, da come affronteranno questa nuova situazione».