Tutti i bilanci che raccontano il 2019 dell'acciaio

Il 2019 è stato un anno complicato per la filiera siderurgica italiana. Dopo un 2018 a due facce il mercato ha dovuto fare i conti con un deciso destoccaggio e con un ritorno agli acquisti just in time.

Il risultato è stato quello di registrare utili in calo anche a fronte di aumenti di fatturato e volumi spediti, con le dovute eccezioni

Quali sono stati gli impatti di questa congiuntura sui bilanci delle imprese della filiera dell’acciaio? siderweb, come di consueto, monitora ampiamente e con costanza i risultati economico-finanziari delle imprese nazionali ed internazionali: per non perderti nemmeno uno degli articoli realizzati, clicca sulle immagini sottostanti.