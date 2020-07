Il punto con siderweb

Versione stampabile

Ponte per Genova: un'anima d'acciaio per un grande progetto di sistema

Il Ponte per Genova, che verrà inaugurato lunedì 3 agosto alla presenza anche del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha un'anima di acciaio: sono diverse le grandi imprese siderurgiche nazionali che hanno fornito i prodotti necessari alla sua costruzione. Per questo è un simbolo di ripartenza, non solo del Paese ma anche della filiera. E una sfida a fare davvero sistema.

Bilanci della filiera siderurgica: risultati in sofferenza già nel 2019

Calo del fatturato e significativo ridimensionamento della redditività della gestione industriale: così si sono chiusi i bilanci 2019 per molte realtà della filiera siderurgica. Che ora è alle prese con la crisi provocata dalla pandemia mondiale.