Webinar. “Mercato & Dintorni” sulla ripartenza

Cinque mesi dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19 e tre mesi dopo il ritorno alla nuova normalità. Che cosa è accaduto in queste lunghe settimane alla filiera dell'acciaio? Come hanno reagito le imprese a questo shock inaspettato? E, soprattutto, quali sono i fondamentali dai quali ripartire e guadare al futuro?

L'appuntamento con Mercato & Dintorni, il webinar di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica in programma martedì 28 luglio alle 11 (l'ultimo prima della pausa feriale) proverà a dare risposte a questi interrogativi.

L’evento si aprirà, come di consueto, con un sondaggio tra i partecipanti sull’andamento delle quotazioni di rottame, tondo e coils a caldo, che sarà commentato in diretta. Seguiranno le presentazioni di Giovanni Barone (UBI Banca), che illustrerà come nel concreto l’attività di analisi partecipa ed influenza le strategie creditizie di un gruppo bancario e di Stefano Ferrari (siderweb), che commenterà i dati del comparto acciaio nella prima metà del 2020 e che illustrerà le prospettive del secondo semestre.

Chiuderà l’evento l’intervista, a cura di Lucio Dall’Angelo (siderweb), al presidente di Federacciai e di Acciaierie Venete Alessandro Banzato.

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

