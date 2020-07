Webinar. La finanza a supporto del mondo dell’acciaio

Versione stampabile

È live il webinar di siderweb "La finanza a supporto del mondo dell’acciaio"

Le imprese dell’acciaio che cosa chiedono e che cosa si aspettano dalla loro banca di riferimento?

A parlarne in diretta sul canale youtube di siderweb saranno Gianfranco Tosini, ufficio studi siderweb, cui spetterà il compito di disegnare lo scenario di riferimento per il mondo dell’acciaio e Marco Sterza, Responsabile Coordinamento Commerciale UBI Corporate & Investment Banking, che metterà in evidenza gli strumenti operativi di supporto della Banca alla filiera.

A chiudere due interviste faccia a faccia curate dal Direttore Generale siderweb Lucio Dall’Angelo: la prima con Giuseppe Cavalli, Direttore Generale Alfa Acciai e la seconda con Marco Mandelli, Responsabile Corporate & Investment Banking UBI.

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

