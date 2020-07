Webinar. La finanza a supporto del mondo dell’acciaio

Versione stampabile

Ogni grande crisi vede nel credito uno degli strumenti centrali per sostenere ed accelerare la ripresa. Il periodo che stiamo vivendo all’indomani del lockdown legato alla pandemia di Covid-19 non fa eccezione.

Sarà questo il tema al centro del prossimo webinar di siderweb "La finanza a supporto del mondo dell’acciaio" in programma martedì 14 luglio dalle 11:00, realizzato in collaborazione con UBI Banca e UBI Corporate & Investment Banking.

La consulenza e il supporto finanziario, insieme ai servizi, possono rappresentare l’elemento differenziale nel rilancio dell’impresa. Questo vale per l’economia in generale e per le imprese della filiera dell’acciaio in modo particolare.

Ma le imprese dell’acciaio che cosa chiedono e che cosa si aspettano dalla loro banca di riferimento?

A parlarne saranno Gianfranco Tosini, ufficio studi siderweb, cui spetterà il compito di disegnare lo scenario di riferimento per il mondo dell’acciaio e Marco Sterza, Responsabile Coordinamento Commerciale UBI Corporate & Investment Banking, che metterà in evidenza gli strumenti operativi di supporto della Banca alla filiera.

A chiudere due interviste faccia a faccia curate dal Direttore Generale siderweb Lucio Dall’Angelo: la prima con Giuseppe Cavalli, Direttore Generale Alfa Acciai e la seconda con Marco Mandelli, Responsabile Corporate & Investment Banking UBI.

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi.

