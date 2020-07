Webinar: “filiera allargata” e rinascita dell’acciaio

Versione stampabile

È in corso di svolgimento il webinar di siderweb durante il quale si cercherà di capire come può rinascere l’acciaio dopo l’emergenza Covid-19.

Alcune risposte sono già attese da Made in Steel, la più importante Conference & Exhibition del Sud Europa, in programma dal 17 al 19 marzo 2021 a fieramilano Rho, nella stessa settimana - e con alcuni giorni di sovrapposizione - con altri tre appuntamenti B2B: MADE expo, la fiera leader per il settore delle costruzioni e della progettazione, dal 17 al 20 marzo; Lamiera, la rassegna internazionale promossa da UCIMU Sistemi per produrre e dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera, dal 17 al 20 marzo; Transpotec Logitec, la fiera leader nel settore trasporti e logistica, dal 18 al 21 marzo 2021.

E proprio delle sinergie derivanti dalla concomitanza di Made in Steel con le altre manifestazioni della "filiera allagata" si parla nel webinar di oggi.

Questo il programma degli interventi

Enrico Gallorini - CEO GRS Research & Strategy: Quattro fiere che anticipano il futuro

Mauro Franchina - Sales Manager Made in Steel: Le novità di MIS 2021

A seguire una tavola rotonda, moderata da Emanuele Norsa – Kallanish, con

Paolo Borgio - CEO MADE expo

Alfredo Mariotti - General Manager UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE

Emanuele Morandi - CEO Made in Steel

Paolo Pizzocaro - Exhibition Director Transpotec Logitec

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

