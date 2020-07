Versione stampabile

Nuova edizione del siderweb TG. Nuova in tutti i sensi.

L’appuntamento per la community resta il lunedì mattina. A cambiare è l’immagine del telegiornale della siderurgia: più dinamica, più elegante e attuale, mantenendo sempre la sua chiarezza e puntualità nel riportare le principali notizie che hanno segnato la settimana siderurgica.

Come il tratto verde che si muove sullo schermo nella nuova sigla di apertura del siderweb TG, così la redazione si sposta sullo scacchiere nazionale e globale dell’acciaio, per riportare alla community di lettori e ascoltatori di siderweb.com i più importanti eventi di cronaca, approfondimenti ed evoluzioni del mercato siderurgico.

Questa settimana, in primo piano c’è la revisione del sistema di Salvaguardia, che ha lasciato scontenti tanto i produttori, quanto i distributori di acciaio italiani. Poi spazio a un aggiornamento sui prezzi nazionali dell’acciaio. E infine il punto sulla recente apertura delle vendite degli spazi espositivi di Made in Steel 2021, con l’annuncio del webinar siderweb in programma per mercoledì “Made in Steel, Lamiera, Made EXPO, Transpotec Logitec”.

