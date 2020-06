Il punto della settimana

Versione stampabile

Acciai Speciali Terni in vendita tra timori e tagli

Il meccanismo che dovrebbe portare Acciai Speciali Terni a uscire da thyssenkrupp si è messo in movimento. Dopo l’annuncio dato a maggio dalla multinazionale, è scattata la caccia ai possibili compratori. E si è anche registrata un’iniziativa importante: quella di Antonio ed Emma Marcegaglia che sono stati in Umbria per incontrare le istituzioni e i sindacali locali e presentare le idee che sono alla base del loro interessamento ad AST.

Lo racconta Marco Torricelli, redattore siderweb.

Mercato: prodotti piani a un punto di svolta?

I prodotti piani hanno patito i maggiori cali durante il lockdown, sia come domanda sia sul versante dei prezzi. In questi giorni, però, alcuni grandi player sono scesi in campo per cercare di rilanciare sulle quotazioni. Ora saranno necessarie alcune settimane di attesa per osservare la risposta del mercato.

L’analisi di Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio Studi siderweb.

Sostenibilità, pianetA: le quattro azioni del progetto di siderweb

Si è riunito il comitato scientifico di pianetA, il progetto di siderweb sulla sostenibilità (ne abbiamo parlato in due webinar nelle scorse settimane) che accompagnerà la filiera a Made in Steel 2021. Quali sono le prossime tappe del piano lo illustra Lucio Dall’Angelo, direttore generale di siderweb.