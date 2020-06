Webinar. Torna Mercato & Dintorni

Versione stampabile

Le voci del mercato: analisti, protagonisti, operatori. Mercato & Dintorni, il nuovo progetto di siderweb nell’ambito degli webinar settimanali, punta a raccogliere le testimonianze e le opinioni di chi fa e di chi studia il mercato dell’acciaio italiano ed internazionale.

Mercato & Dintorni si tiene a cadenza mensile, con l’obiettivo di analizzare gli ultimi sviluppi del comparto siderurgico italiano, in particolare per i prodotti in acciaio al carbonio.

Macroeconomia, dinamiche dei prezzi, congiuntura e cambiamenti strategici legati a modifiche legislative o a nuovi assetti industriali sono alcuni degli ingredienti che costituiscono l’offerta di siderweb, che punta a mettere sotto la lente d’ingrandimento i trend in maniera rapida ed esaustiva, per fornire agli operatori una chiave di lettura utile ad interpretare quanto sta accadendo nel mondo dell’acciaio.

Per l’appuntamento di mercoledì 1 luglio (dalle ore 11) sono in programma gli interventi di: Giovanni Barone - Responsabile Servizio Studi UBI Banca per una analisi macroeconomica e di Achille Fornasini - Partner & Chief Analyst siderweb su l’andamento e possibili evoluzioni dei prezzi delle commodity, delle materie prime e dei prodotti siderurgici.

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo, Direttore Generale siderweb intervisterà Luigi Cuzzolin - Ad Pipex Italia e Luigi Rapullino - Ad Gruppo Rapullino e Sideralba

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

