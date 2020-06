Webinar. Il mondo dell’acciaio accelera con il digitale

Versione stampabile

È live il webinar siderweb "Il mondo dell’acciaio accelera con il digitale".

L’evento è dedicato ad approfondire l’impatto delle nuove tecnologie digitali e delle loro applicazioni sul settore siderurgico.



Coordinati da Francesca Morandi,sono programmati gli interventi di:

Marco Gay, Ad di Digital Magics, Vittoria Gozzi, Gruppo Duferco e presidente di Wylab, Roberto de Miranda, consigliere e-Novia e ORI Martin, Lorenzo Maternini, vicepresidente di Talent Garden, Cristian Fracassi, ceo di Isinnova.

Per iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta.