Webinar. Mercato & Dintorni

È in corso di svolgimento il primo appuntamento con "Mercato & Dintorni", il nuovo progetto di siderweb nell’ambito degli webinar che si concentra sull'analisi delle dinamiche del mecato siderurgico.

L’evento digitale è dedicato al bilancio del primo mese dal termine del lockdown, sono programmati gli interventi di:

- Stefano Ferrari (responsabile Ufficio studi siderweb): prospettive macroeconomiche per la siderurgia;

- Achille Fornasini (Chief analyst siderweb): l’andamento dei prezzi delle commodity e dei prodotti siderurgici;



Protagonista della seconda parte è Antonio Marcegaglia, presidente e Ceo del Gruppo Marcegaglia, intervistato da Lucio Dall’Angelo, direttore generale di siderweb.

Per iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta.