Il punto della settimana

L’acciaio al centro della sostenibilità: il progetto di siderweb

“L’acciaio, un futuro sostenibile” e “La filiera dell’acciaio e il mondo green”. I due webinar che siderweb ha ospitato nei giorni scorsi sono solo la punta dell’iceberg di un più vasto progetto approfondito sulla sostenibilità che il punto di riferimento della community dell’acciaio italiana sta elaborando e che accompagnerà la filiera fino a Made in Steel 2021.

Alcune anticipazioni nell’intervento di Lucio Dall’Angelo, direttore generale di siderweb.

La settimana dell’acciaio nazionale

Settimana di chiarimenti e incontri, questa che si chiude, per le grandi partite in corso nel campo dell’acciaio nazionale. Vertici che, per lo più, sono stati di carattere interlocutorio, ma che – almeno in parte - hanno contribuito a chiarire la situazione su ArcelorMittal Italia, AST e Piombino.

Il punto con Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.

Nasce Mercato & Dintorni, appuntamento al 3 giugno con Antonio Marcegaglia

Dopo l’esperienza maturata negli ultimi tre mesi con i webinar, siderweb guarda oltre l’emergenza con Mercato & dintorni. Sarà un appuntamento mensile dedicato al mercato italiano dell’acciaio, in particolare ai prodotti in acciaio al carbonio.

Il primo appuntamento sarà il 3 giugno alle ore 11:00 e vedrà come ospite Antonio Marcegaglia, presidente ed amministratore delegato del Gruppo Marcegaglia.

Introduce il nuovo format di siderweb Stefano Ferrari, dell’Ufficio Studi siderweb.

Recovery fund: 172 miliardi di euro per l’Italia

La Commissione europea ha presentato il nuovo “piano Marshall” per risollevare l'economia dell’Unione. Dei 750 miliardi di euro previsti (500 di aiuti e 250 di prestiti), il pacchetto italiano è di 172,7 miliardi: 82 a fondo perduto e 91 di prestiti. È la quota più alta destinata a un singolo Paese.

I dettagli con Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi siderweb.