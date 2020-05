Webinar. La filiera dell'acciaio e il mondo green

Versione stampabile

È ancora la sostenibilità la protagonista dei webinar di siderweb. Martedì scorso, nel primo appuntamento dedicato all'acciaio e al mondo green, sono stati illustrati i risultati del questionario proposto alla community dell'acciaio; martedì 26 maggio, il secondo momento di approfondimento è dedicato al racconto di esempi concreti ed esperienze. La parola passa dunque alle aziende della community siderurgica che raccontano i casi emblematici e di successo, modelli da approfondire utili per definire buone pratiche per il futuro.

Buone patiche che confermano quanto emerso nel sondaggio siderweb, dove l'82% del campione intervistato ha dichiarato che ha già in corso azioni e progetti sostenibili.

L’appuntamento è quindi per martedì 26 maggio alle ore 11 con "La filiera dell'acciaio e il mondo green". Moderati da Massimo Temporelli, TheFabLab intervengo: Copan, Danieli Automation, Feralpi Group, ORI Martin, PoliMi, Ricrea e siderHUB.

Per iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccando nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

webinar: martedì 26 maggio ore 11.00

La filiera dell’acciaio e il mondo green I protagonisti si raccontano