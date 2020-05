Borse: Milano arretra

Versione stampabile

Le borse europee arretrano ancora, dopo i recuperi di ieri. In Europa ed USA gli indici sull’attività economica colano a picco.

Borse – Le borse europee invertono la marcia dopo l'aumento di ieri: Milano scende dell'1,31%, Parigi dello 0,84%, Francoforte dell'1,06%, Madrid dello 0,97%, mentre Londra da controcorrente (+0,07%). In Asia altro giorno a passo ridotto: Tokyo rimane chiusa per festività, Shanghai fa registrare un +0,31%, Taiwan è invariata, Seul cresce dell’1,76% e Sydney perde lo 0,42%. Wall Street apre contrastata: -0,4% per il Dow Jones e per lo S&P, mentre il Nasdaq Composite guadagna mezzo punto.

Macroeconomia – Peggio dell’Italia, solo la Grecia. La Commissione europea non è ottimista per il PIL tricolore: secondo le previsioni diffuse dall’istituzione, infatti, quest’anno l’area euro subirà una contrazione del 7,7%, con i peggiori risultati per Grecia (-9,7%), Italia (-9,5%) e Spagna (-9,4%), mentre per Francia (-8,2%) e Germania (-6,5%) l’impatto sarà minore. Nel 2021 è atteso un rimbalzo del 6,5%.

Sempre nell’area euro, a marzo le vendite al dettaglio sono scese dell’11,2% rispetto a febbraio e del 9,2% su base annua. Controtendenza le vendite di prodotti alimentari (+5,0%) e il commercio online (+2,6%). L’indice PMI, infine, è sceso ad aprile a quota 13,6 punti dai 29,7 di marzo, il peggior risultato della storia.