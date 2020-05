Indian Steel Association: Narendran si dimette

Versione stampabile

TV Narendran, direttore esecutivo e amministratore delegato di Tata Steel (nella foto di testa), ha deciso di dimettersi dalla presidenza della Indian Steel Association. A riportare la notozia è il giornale indiano Economic Times, citando Bhaskar Chatterjee, segretario generale dell'ISA, che ha confermato la notizia.

Secondo alcuni operatori del settore le dimissioni sarebbero originate dalla battaglia in corso sulle risorse minerarie tra vecchi player – come Tata Steel – che hanno sempre avuto contratti di locazione per le miniere di minerali di ferro e nuovi competitor che offrono enormi premi per i diritti di estrazione.

Costituita nel 2014, Indian Steel Association rappresenta 18 membri a pieno titolo e affiliati, tra cui le principali aziende produttrici di acciaio in India.