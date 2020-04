Acciaio, in Italia meno inox da Taiwan

Versione stampabile

Stando ai dati delle dogane di Taiwan, nel primo trimestre dell’anno le esportazioni totali di acciaio inossidabile verso l'Italia sono diminuite drasticamente, risultando inferiori a 15.600 tonnellate, in calo di circa il 53% su base annua.



Il mese che ha fatto registrare il calo maggiore è stato quello di marzo, con sole 1.300 tonnellate, in flessione di quasi il 90% su base annua.

Per contro, le importazioni totali della lamiere di acciaio di Taiwan a marzo sono state di circa 280.000 tonnellate, per un valore di circa 3,8 miliardi di dollari, in aumento del 52% mese su mese.