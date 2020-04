Versione stampabile

Anche se l’epidemia di coronavirus in Italia non è ancora stata superata, si inizia con insistenza a parlare di “Fase 2”. Una fase nella quale ci sarà un parziale ritorno alla normalità, con il mantenimento del distanziamento sociale, ma con un progressivo incremento dell’attività lavorativa e produttiva. Ciò coinvolgerà anche la filiera dell’acciaio, settore che da alcuni giorni ha riavviato la produzione e che nelle prossime settimane dovrebbe tornare a marciare a pieno regime. Ma la ripartenza si presenta complessa. Per riflettere su questi temi siderweb ha organizzato il webinar «Gli ostacoli sulla via della ripresa – I conti delle aziende e le sfide Covid 19», un appuntamento dedicato all’analisi della congiuntura e delle criticità che si presenteranno una volta che la maggior parte delle imprese siderurgiche, della distribuzione di acciaio e dell’utilizzo riprenderanno a lavorare.

L’incontro virtuale si terrà martedì 21 aprile a partire dalle ore 11 e vedrà la partecipazione di Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi di siderweb), Claudio Teodori (ordinario di economia aziendale all’Università degli Studi di Brescia), Massimiliano Burelli (amministratore delegato di Acciai Speciali Terni) e Tommaso Sandrini (amministratore delegato San Polo Lamiere e presidente Assofermet Acciai).

Ferrari fornirà un quadro macroeconomico della situazione e illustrerà le prospettive per l’economia e l’acciaio nel prossimo futuro, mentre Teodori si concentrerà sulle sfide della crisi per i bilanci aziendali. Seguiranno poi due interviste “faccia a faccia” realizzate da Lucio Dall’Angelo (direttore generale di siderweb) a Massimiliano Burelli e Tommaso Sandrini, che forniranno una testimonianza diretta delle problematiche che le imprese della produzione e della distribuzione stanno affrontando ed affronteranno nelle prossime settimane.

Per iscriversi al webinar è possibile utilizzare il seguente link e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

