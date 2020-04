Coronavirus: prosegue il confronto sulla sicurezza all'ex Ilva

Versione stampabile

TARANTO - Nuovo incontro quest'oggi tra i vertici di ArcelorMittal e Fim, Fiom, Uilm e Usb per un approfondimento sull'assetto di marcia dello stabilimento e al numero di lavoratori presente all’interno della fabbrica tra diretti e di appalto.

Al termine della riunione, gli impianti in marcia nello stabilimento sono al momento AFO 1 – AFO4, ACC/2 e Treno Nastri 2.

In riferimento al numero del personale presente in fabbrica, si registra una media che si attesta al di sotto delle 3200 presenze giornaliere per i diretti, mentre invece per quanto attiene i sociali la media è di circa 1600. Inoltre, gli assenti ad oggi per malattia sono 419 rispetto ai 650 della settimana scorsa.

Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza, in particolar modo le mascherine, l’azienda ha fornito i seguenti dati: a marzo sono state distribuite 2.800 mascherine FFP3, già in utilizzo dai lavoratori, mentre ad aprile 1.300. Sono in arrivo ulteriori 6.000 pezzi, a cui si aggiungono 50.000 FFP1 in giacenza ed infine 150.000 tra FFP2 e chirurgiche già in ordine.

Fim, Fiom, Uilm e Usb durante l'incontro hanno ribadito la necessità di rafforzare il servizio di pulizia degli spogliatoi, pulpiti, refettori e mense su tre turni, in quanto riscontriamo a tutt’oggi alcune anomalie segnalate anche dai RSU ed RLS.

Sulla rilevazione temperatura corporea, l’azienda ha comunicato che, entro circa 10 giorni, saranno disponibili presso tutte le portinerie, le termo camere che andranno a sostituire gli attuali termo scanner.

Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno infine chiesto ad ArcelorMIttal la disponibilità a verificare ulteriori misure di prevenzione da contagio Covid-19, attraverso l’utilizzo di un “RAPID TEST”. Nei prossimi giorni, su questo specifico tema, si terrà un focus con la Direzione aziendale.

Inoltre, i sindacati hanno sollecitato l’azienda «a verificare eventuali ritardi e/o anomalie nei pagamenti per le aziende di appalto, per evitare strumentalizzazioni da parte di Confindustria sui possibili ritardi degli stipendi dei lavoratori di appalto».