Coronavirus: si ferma la Liberty Magona

Versione stampabile

PIOMBINO – Liberty Magona ha deciso di interrompere da oggi la produzione dopo un caso di coronavirus accertato in un operaio di una ditta che si occupa dell’imballaggio dei coils. La misura precauzionale è stata assunta in accordo con le organizzazioni sindacali e sarà mantenuta fino al 24 marzo. Nel contempo proseguono gli interventi di sanificazione dei vari reparti dello stabilimento già intrapresi nei giorni scorsi.

L’operaio, residente a Follonica, è risultato positivo al tampone ed è stato ricoverato all’ospedale di Grosseto. Le sue condizioni non sono tuttavia considerate gravi. «La gestione del personale – si afferma in una nota dell’azienda – avverrà secondo il protocollo condiviso con i sindacati il 14 marzo». I lavoratori sono stati dunque messi in ferie e riprenderanno la loro attività il 25 marzo.

Si continua invece a lavorare alla Jsw Steel e in Dalmine, dove i dipendenti, in seguito a un accordo con Fim, Fiom e Uilm, sono stati dotati di attrezzature di sicurezza. I sindacati subordinano tuttavia la continuità produttiva alla rigida osservanza del protocollo, la cui applicazione sarà sottoposta a verifiche giornaliere. Contraria alla decisione l’Ugl, che invece chiede la sospensione dell’attività in tutte le fabbriche piombinesi fino al 27 marzo.