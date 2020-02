siderweb TG: le news della settimana

Versione stampabile

In questa edizione del siderweb TG: per i commissari di Ilva il passaggio ad ArcelorMittal può avvenire prima del 2023; non si placa però la polemica sui pagamenti della multinazionale alle ditte esterne; a Piombino JSW non scioglie i nodi; il mercato del rottame sconta le difficoltà della Turchia.