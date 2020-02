Ex Ilva domani in Commissione alla Camera

Versione stampabile

Mentre proseguono gli incontri tra ArcelorMittal e governo, alla ricerca di un accordo definitivo con il quale presentarsi il 6 marzo prossimo davanti al tribunale di Milano, l’ex Ilva di Taranto sarà protagonista nelle aule parlamentari.

Domani pomeriggio alle 14, infatti, le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, svolgeranno l'audizione dei commissari straordinari dell’ex Ilva, Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo, in merito alla crisi industriale e alle connesse problematiche ambientali del sito siderurgico di Taranto.

Come detto, intanto vanno avanti le trattative tra la multinazionale e i rappresentanti dell’esecutivo: se troveranno alla fine un accordo definitivo ArcelorMittal ritirerà l’atto di recesso dal contratto e questo porterà anche alla decadenza del ricorso cautelare urgente di Ilva in As.

I punti da definire restano quello dell’immunità penale e dalla partecipazione dello Stato, da formalizzare entro novembre con l’investment agreement che dovrebbe dar vita alla nuova società “Green co”, con Cassa depositi e prestiti o Invitalia e che dovrà gestire il percorso di decarbonizzazione. E poi, ovviamente, ci sono gli esuberi: tra le due parti in causa si sta ragionando su un’ipotesi che prevede la cassa integrazione ordinaria per i 4 anni in cui si realizzeranno gli investimenti, ma servirà l’assenso dei sindacati.