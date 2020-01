Nuovi «PANorami» per siderweb

Versione stampabile

Attualità in primo piano. Si riassume in queste quattro parole quello che la nuova video-rubrica «PANorami» vuole proporre alla community di siderweb. Curati dal sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari verranno introdotti e commentati i principali temi che dominano la cronaca nazionale ed internazionale, per poi raggiungere in una manciata di minuti il cuore della notizia e capirne appieno le dinamiche in essere.

Il primo tema affrontato da Panarari e quello legato alla crisi libica, con un’attenzione particolare ai rapporti geopolitici e gli interessi italiani in gioco

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. Insegna all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani «La Stampa», «Il Mattino di Padova», «Il Piccolo» e «Giornale di Brescia», collabora con «L’Espresso» e «Il Venerdì di Repubblica», e da oggi anche con siderweb.