siderweb TG:  le news della settimana

In questa edizione del siderweb TG - Ilva: si spegne l'altoforno 2, ma non le polemiche; Maurizio Landini (Cgil) durante la manifestazione di Roma: «Il lavoro non è una merce»; l’Europa detta le linee guida del green deal siderurgico: i produttori apprezzano, ma chiedono garanzie; i prezzi nazionali di filiera migliorano in questa ultima parte dell’anno.