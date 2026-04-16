Marcegaglia: «Il Cbam non diventi una misura protezionistica»

Antonio Marcegaglia: «Fos-sur-Mer è un investimento fondamentale, il più importante della storia del gruppo»

La decarbonizzazione, i rischi della nuova ondata di incertezza geopolitica ed economica a livello globale, le sfide rappresentate dall’innalzamento dei costi energetici, dell’applicazione del Cbam e l’arrivo delle nuove misure sostitutive della Salvaguardia Ue. Questi i temi toccati da Antonio Marcegaglia, presidente e Ceo di Marcegaglia Steel, che ha anche sottolineato come il progetto dell’acciaieria di Fos-sur-Mer rappresenta l’investimento «più importante nella storia del gruppo», con benefici a 360 gradi per le attività siderurgiche di Marcegaglia.

Dopo un 2025 all’insegna dell’incertezza, il 2026 non sembrerebbe essere da meno. Come è iniziato l’anno sotto il profilo della domanda nel primo trimestre? Ci sono settori di destinazione finale o prodotti che stanno registrando risultati migliori rispetto ad altri?

Premesso che l'incertezza è ormai diventata un fattore costante nella nostra vita e ancora di più nell’economia europea, nel primo trimestre nel 2026 la domanda è stata in linea con quella dello stesso periodo del 2025, il miglior trimestre dello scorso anno. Infatti, i mesi tra gennaio-marzo 2026...

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