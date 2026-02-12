Eurometal & Assofermet, a Milano il Southern Europe Meeting 2026

Translated by Deepl

In un’Europa stretta tra transizione verde e perdita di competitività, il settore siderurgico si interroga sul proprio futuro. È in questo contesto che Eurometal e Assofermet organizzano il Southern Europe Meeting, in programma il 25 e 26 febbraio 2026 presso il Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo (Milano).

L’evento riunirà distributori, centri servizio, trader ed esperti del comparto per confrontarsi su uno dei temi più delicati del momento, che dà il titolo alla conferenza: “Europe: Last Call – Deindustrialisation and the Green Deal – An Increasingly Irreversible Scenario?”.

Tra i relatori delle due tavole rotonde in programma figurano Tayfun İşeri (YİSAD / Çolakoğlu), Armando Cafiero (Confindustria Ceramica), Fernando Espada (Tata Steel Layde), Franco Felisa (ESN) e Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere / Assofermet).

Le tavole rotonde saranno moderate da Emanuele Norsa, coordinatore contenuti e strategie editoriali di siderweb.

Il programma e le informazioni per l’iscrizione sono disponibili a questo link.