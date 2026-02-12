SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Eurometal & Assofermet, a Milano il Southern Europ...

Eurometal & Assofermet, a Milano il Southern Europe Meeting 2026

Deindustrializzazione Green Deal al centro del confronto il prossimo 26 febbraio

12 febbraio 2026 Translated by Deepl

lettura-notizia
scarica PDF

In un’Europa stretta tra transizione verde e perdita di competitività, il settore siderurgico si interroga sul proprio futuro. È in questo contesto che Eurometal e Assofermet organizzano il Southern Europe Meeting, in programma il 25 e 26 febbraio 2026 presso il Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo (Milano).

L’evento riunirà distributori, centri servizio, trader ed esperti del comparto per confrontarsi su uno dei temi più delicati del momento, che dà il titolo alla conferenza: “Europe: Last Call – Deindustrialisation and the Green Deal – An Increasingly Irreversible Scenario?.

Tra i relatori delle due tavole rotonde in programma figurano Tayfun İşeri (YİSAD / Çolakoğlu), Armando Cafiero (Confindustria Ceramica), Fernando Espada (Tata Steel Layde), Franco Felisa (ESN) e Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere / Assofermet).
Le tavole rotonde saranno moderate da Emanuele Norsa, coordinatore contenuti e strategie editoriali di siderweb.

Il programma e le informazioni per l’iscrizione sono disponibili a questo link.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Eurometal & Assofermet, a Milano il Southern Europe Meeting 2026 - Deindustrializzazione Green Deal al centro del confronto il prossimo 26 febbraio

12 febbraio 2026

Eurometal & Assofermet, a Milano il Southern Europe Meeting 2026

Deindustrializzazione Green Deal al centro del confronto il prossimo 26 febbraio

di Redazione siderweb
Eurometal porta a Bruxelles le istanze dell’acciaio europeo - Al centro del confronto con la Commissione, la politica commerciale dell’Ue e il Cbam

4 aprile 2025

Eurometal porta a Bruxelles le istanze dell’acciaio europeo

Al centro del confronto con la Commissione, la politica commerciale dell’Ue e il Cbam

di Sarah Falsone
Cbam: Eurometal e Assofermet chiedono correttivi urgenti - Ue sollecitata a colmare le lacune normative e ad adottare misure transitorie per tutelare filiera e occupazione

6 ottobre 2025

Cbam: Eurometal e Assofermet chiedono correttivi urgenti

Ue sollecitata a colmare le lacune normative e ad adottare misure transitorie per tutelare filiera e occupazione

di Sarah Falsone
Coils: nel 2026 i prezzi saranno spinti da Cbam e Salvaguardia - Sandrini (San Polo Lamiere): «Questo sarà l’anno del disaccoppiamento tra mercato Ue e internazionale»

10 febbraio 2026

Coils: nel 2026 i prezzi saranno spinti da Cbam e Salvaguardia

Sandrini (San Polo Lamiere): «Questo sarà l’anno del disaccoppiamento tra mercato Ue e internazionale»

di Federico Fusca
MERCATO & DINTORNI: prospettive per coils e lamiere da treno - Il 10 febbraio i piani sotto la lente nel webinar siderweb. Con Sandrini (San Polo Lamiere) e Savazzi (Manni Sipre)

28 gennaio 2026

MERCATO & DINTORNI: prospettive per coils e lamiere da treno

Il 10 febbraio i piani sotto la lente nel webinar siderweb. Con Sandrini (San Polo Lamiere) e Savazzi (Manni Sipre)

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli

 I nostri video

11 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio