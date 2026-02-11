SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Scorie bianche, entra nel vivo il progetto guidato...

Scorie bianche, entra nel vivo il progetto guidato da Duferco

RE-WHITE: da rifiuto a materia prima. Tra le aziende coinvolte anche ORI Martin e GAP

11 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Scorie bianche, entra nel vivo il progetto guidato da Duferco - RE-WHITE: da rifiuto a materia prima. Tra le aziende coinvolte anche ORI Martin e GAP

11 febbraio 2026

Scorie bianche, entra nel vivo il progetto guidato da Duferco

RE-WHITE: da rifiuto a materia prima. Tra le aziende coinvolte anche ORI Martin e GAP

di Stefano Gennari
Duferco e Nyox: 9,1 MW di fotovoltaico a San Zeno - L'impianto accrescerà la resilienza energetica dello stabilimento

14 luglio 2025

Duferco e Nyox: 9,1 MW di fotovoltaico a San Zeno

L'impianto accrescerà la resilienza energetica dello stabilimento

di Stefano Gennari
Acciaio verde Ue: no all’etichetta “taglia unica” - L'appello di 29 produttori europei alla Commissione: «La produzione Eaf va riconosciuta e preservata»

10 novembre 2025

Acciaio verde Ue: no all’etichetta “taglia unica”

L'appello di 29 produttori europei alla Commissione: «La produzione Eaf va riconosciuta e preservata»

di Redazione siderweb
Duferco Travi e Profilati: il calo dei consumi pesa sul bilancio 2024 - In leggera diminuzione le consegne rispetto all’anno precedente

6 marzo 2025

Duferco Travi e Profilati: il calo dei consumi pesa sul bilancio 2024

In leggera diminuzione le consegne rispetto all’anno precedente

di Stefano Ferrari
Il futuro dell’acciaio green in Europa - Se ne parla il 6 novembre a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

30 ottobre 2025

Il futuro dell’acciaio green in Europa

Se ne parla il 6 novembre a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli

 I nostri video

11 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio