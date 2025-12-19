siderweb TG: il 2025 dell'acciaio e della sua community
Ripercorriamo gli ultimi dodici mesi della siderurgia e delle iniziative targate siderweb
19 dicembre 2025
Ultima edizione dell'anno del siderweb TG. Tra bilanci e nuove sfide, ripercorriamo insieme gli ultimi dodici mesi dell'acciaio italiano ed europeo, dal punto di vista della cronaca, dei mercati e dei progetti di siderweb e Made in Steel.
Il siderweb TG è offerto da
MERCATI
-
19 dicembre 2025
Lamiere da treno: il Cbam porta i prezzi all’insù
Importazioni fuori gioco a causa della carbon tax, unita a quote di Salvaguardia e tempi di consegna lunghi
-
19 dicembre 2025
Tubi: tra incertezze e aumenti imminenti
Il settore si prepara agli effetti del Cbam, dei dazi e delle nuove normative
-
19 dicembre 2025
Acciai speciali lunghi: aria di aumenti
Cresce la tensione sul versante dei prezzi
-
18 dicembre 2025
Attesi incrementi a gennaio
-
17 dicembre 2025
Tondo: il mercato perde tono a ridosso delle festività
Si torna sotto quota 300 €/t, ma la ripartenza potrebbe essere improntata alla stabilità
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025
12 dicembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento