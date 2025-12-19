SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: il 2025 dell'acciaio e della sua community

Ripercorriamo gli ultimi dodici mesi della siderurgia e delle iniziative targate siderweb

19 dicembre 2025

Ultima edizione dell'anno del siderweb TG. Tra bilanci e nuove sfide, ripercorriamo insieme gli ultimi dodici mesi dell'acciaio italiano ed europeo, dal punto di vista della cronaca, dei mercati e dei progetti di siderweb e Made in Steel.

S. G.   
