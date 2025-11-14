siderweb TG: le sfide dell'acciaio europeo
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
14 novembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb e l'appello di 29 produttori Ue contro la proposta di un'etichettatura dell'acciaio verde tramite l'approccio della "sliding scale".
Il siderweb TG è offerto da
MERCATI
-
14 novembre 2025
Rottame: sostanziale stabilità
Piccoli aggiustamenti di prezzo letti come semplici allineamenti. Equilibrio tra domanda e offerta
-
12 novembre 2025
La terza fase del recupero dei prezzi prende forma sulla scia di una limitata disponibilità
-
11 novembre 2025
Prezzi Ue stabili, scambi ridotti. I compratori restano in attesa di maggiore chiarezza sul fronte regole sull'import
-
3 novembre 2025
Lamierino magnetico: quotazioni stabili
La domanda rimane sui livelli dei mesi scorsi
-
3 novembre 2025
L'incertezza sul Cbam continua a caratterizzare il settore
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso
12 novembre 2025
Le materie prime siderurgiche tornano sotto la lente d'ingrandimento di MERCATO & DINTORNI. La decima edizione del 2025 ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento