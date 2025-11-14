SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: le sfide dell'acciaio europeo

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb e l'appello di 29 produttori Ue contro la proposta di un'etichettatura dell'acciaio verde tramite l'approccio della "sliding scale".

 

S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


