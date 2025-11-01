STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo

Concentrare la produzione di acciai comuni in grandi gruppi e affidare le nicchie di prodotto a piccole aziende o startup. È questa una delle scelte che il Giappone ha fatto nel creare un modello produttivo-industriale peculiare e cambiare il suo paradigma di produzione dell’acciaio, puntando moltissimo sui materiali ad alte prestazioni e ad alto valore aggiunto, come gli acciai speciali.

In questa puntata accendiamo il nostro focus sulla siderurgia giapponese, analizzandone le caratteristiche e provando a capire perché può essere un esempio virtuoso per l'acciaio italiano ed europeo.

Ad aiutarci nell’analisi la voce di Gianfranco Tosini (siderweb).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





