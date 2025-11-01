STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
L’analisi della siderurgia giapponese e di quei punti di forza che ne fanno esempio virtuoso
1 novembre 2025
Concentrare la produzione di acciai comuni in grandi gruppi e affidare le nicchie di prodotto a piccole aziende o startup. È questa una delle scelte che il Giappone ha fatto nel creare un modello produttivo-industriale peculiare e cambiare il suo paradigma di produzione dell’acciaio, puntando moltissimo sui materiali ad alte prestazioni e ad alto valore aggiunto, come gli acciai speciali.
In questa puntata accendiamo il nostro focus sulla siderurgia giapponese, analizzandone le caratteristiche e provando a capire perché può essere un esempio virtuoso per l'acciaio italiano ed europeo.
Ad aiutarci nell’analisi la voce di Gianfranco Tosini (siderweb).
Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.
*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.
STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
Leggi anche:
MERCATI
-
31 ottobre 2025
Cauti segnali di ritocchi verso l'alto per novembre
-
29 ottobre 2025
Arretramenti improbabili nel breve, ma la soglia dei 270 €/t appare difficile da superare
-
29 ottobre 2025
Ghisa: i prezzi tornano a salire
Dal 2026 l’uscita della ghisa russa dal mix di approvvigionamento rafforzerà la posizione dei produttori ucraini
-
28 ottobre 2025
Lamiere da treno: rincari in corso
Possibili rialzi fino a inizio 2026, ma alcuni operatori dubitano della tenuta
-
28 ottobre 2025
Bramme: i produttori alzano i listini
L’incognita Cbam pesa ma non frena gli ordini
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
1 novembre 2025
Concentrare la produzione di acciai comuni in grandi gruppi e affidare le nicchie di prodotto a piccole aziende o startup. È questa ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento